Жилье в России дорожает вдвое быстрее, чем в мире

За год квартиры в России подорожали почти на 7%. Рост стоимости жилья в нашей стране вдвое опередил мировые темпы.

Россия заняла 19-е место в мировом рейтинге цен на жилье, взлетев сразу на 27 позиций, пишет "Коммерсант".

По итогам второго квартала 2019 года, по данным компании Knight Frank, средняя стоимость жилья в нашей стране выросла на 6,9%, в то время как в мире – на 3,4%. При этом во всем мире рост цен на жилье замедляется, а в России – ускоряется.

Резкий рост цен на жилье в России за последний год подтверждают все участники рынка. Согласно данным ЦИАН, лидером стала Казань – за год квадратный метр новостроек там подорожал на 33,1%, вторичного жилья – на 12%.

В Москве первичная недвижимость эконом-класса за год подорожала за год на 12,7%, комфорт-класса — на 8,5%.