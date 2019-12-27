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Жилье в спальных районах Москвы дорожает быстрее, чем в центре

27 декабря 2019 г. 131
Фото: © shutterstock.com

Самое дорогое жилье традиционно продается в центре Москвы, самые дешевые новостройки – как правило, на юге. Однако жилье в спальных районах дорожает быстрее.

Стоимость столичных новостроек выросла за год всего на 3%, а жилье на вторичном рынке подорожало на 5,5%, подсчитали аналитики сервиса "Яндекс.Недвижимость".  

Наиболее востребованным форматом остались однокомнатные квартиры, они и подорожали сильнее всего. Цены на двухкомнатные практически не изменились по сравнению с прошлым годом.

Самое дороге жилье – в районах Хамовники и Арбат в центре столице. В пятерку дорогих районов также попали Якиманка, Тверской и Пресненский. Самыми дешевыми районы стали Капотня и Западное Бирюлево, однако цены в них росли намного быстрее чем в центре: если в дорогих районах жилье подорожало на 2-4%, то в спальных – на 9-9,5%.

Наиболее заметным фактором, влияющим на цены, стало улучшение транспортной доступности. Так, новостройки, расположенные рядом с новыми станциями Сокольнической линии, за год подорожали на 20%, а квартиры в домах рядом со станциями первого участка Некрасовской линии – на 10,5%. На вторичном рынке цены выросли на 27% и 21% соответственно.  

В 2020 году ожидается открытие новых станций метро, однако такого влияния на стоимость жилья они уже не окажут – метро придет в районы с уже развитой инфраструктурой и не изменит значительно транспортную доступность.

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