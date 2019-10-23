Жилищные кооперативы: альтернатива ипотеке

Ипотечное кредитование дорожает, а реальные доходы населения падают, таким образом, количество людей, которые могут позволить себе взять ипотеку, снижается. При этом доступное жилье – это одна из важнейших потребностей россиян, а его отсутствие – это фактор риска, увеличивающий вероятность "утечки мозгов". Таким образом, возникает необходимость в альтернативном источнике доступного жилья. Таким источником, по словам основателя компаний Life is Good Ltd., Международной бизнес-академии и ЖК "Бест Вей" Романа Василенко, могут стать жилищные кооперативы.

"Кооперативы успешно решали проблему отсутствия жилья еще в советское время, и государство в них активно вкладывалось. Рыночная экономика разрушила эту идиллию, так как прямая выгода от кооператива меньше, чем от ипотеки, на которой можно заработать достаточно много с учетом процентов – но, разумеется, банку, а не покупателю объекта недвижимости. Однако из вида сейчас упускают косвенную выгоду, ведь доступное жилье – это то, что способно удержать в России самое главное, что у нее есть – ее граждан, ее человеческий капитал.

Не секрет, что многие специалисты, в том числе в сфере науки, не получают достойного вознаграждения за свой труд, а если им негде жить, они легко перебираются за рубеж. В результате развитие всего нашего государства замедляется, ведь в него не вкладываются эти светлые умы. Если государство, позволяя развиваться кооперативам и поддерживая их, тем самым даст возможность этим людям приобрести жилье и осесть в родной стране, в конечном итоге выиграют все, так как благодаря их работе улучшится качество жизни всех россиян".

Жилищный кооператив "Бест Вей" работает с 2014 года. В этом году компании исполняется пять лет, и все это время она демонстрирует стабильный рост. В настоящее время пайщиков уже более шести тысяч человек. Кооператив выкупил более 1000 объектов недвижимости. Некоторые из них уже перешли в собственность своих жильцов, то есть они полностью рассчитались за свои квартиры.

Это работает так: пайщик вносит 35% от стоимости желаемого объекта недвижимости, затем перемещается в очередь на приобретение жилья, и приблизительно через год (в среднем) это жилье для него приобретается, 65% доплачивает кооператив. Эти 65% пайщик выплачивает по графику платежей (разумеется, можно платить с опережением, чтобы быстрее рассчитаться с долгами) до тех пор, пока полностью не покроет долг. После этого квартира переходит в его собственность. Все это время он имеет право в ней жить как член кооператива.

Сохранность паевых взносов гарантируется законодательством РФ. В любой момент любой пайщик имеет право выйти из кооператива и получить свои паевые взносы обратно в полном объеме. Если для него уже приобретен объект недвижимости, он реализуется среди других пайщиков или продается вне кооператива, а средства идут на приобретение новых квартир для пайщиков. Деятельность жилищного кооператива "Бест Вей" высоко оценена и на государственном, и на административном уровнях: лучший социальный проект в России в номинации "Проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий", "Высокий стандарт качества", "Национально значимое предприятие" и "Предприятие года" (награды холдинга).