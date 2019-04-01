Жилые комплексы хотят оснастить системой распознавания лиц

Проект пока обсуждают с Минстроем. Параллельно компания ищет девелоперов, которые заинтересуются проектом, пишут "Известия" со ссылкой на гендиректора концерна Владимира Дмитриева.

На начальном этапе датчики могут устанавливать на территорию вокруг стройки – это позволит избавиться от лишних заборов и сократить число охранников. Затем система сможет работать на территории уже построенного ЖК для распознавания людей и машин.

В Минстрое, в свою очередь, считают, что технология позволит повысить безопасность граждан и в целом положительно повлияет на жизнь людей. Кроме того, система распознавания лиц может стать очень востребованной среди застройщиков, отметили в ведомстве.