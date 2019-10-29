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Жириновский предложил бесплатно выдавать квартиры молодым семьям

29 октября 2019 г. 234
фото: globallookpress.com

Хотя бы однокомнатные квартиры, говорит политик. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил бесплатно выдавать жилье молодым семьям, которые ждут ребенка.

"Государство обязано больше помогать молодым семьям. Если люди поженились, ждут ребенка — им надо давать бесплатную квартиру. Хотя бы однокомнатную. Дальше пусть сами, но первичную помощь молодежи оказать надо", - написал Владимир Жириновский на своей странице в Facebook.

Он не исключил, что подобная льгота может подтолкнуть молодежь заключать фиктивный брак, чтобы продать недвижимость и поделить пополам деньги. "Потому и предлагаю: снабжать бесплатным жильем пары, которые ждут ребенка. И можно оставить за государством право забрать квартиру, если семья распадется в первый год", - добавил политик.

В настоящее время российские семьи двумя или тремя детьми могут оформить ипотеку по льготной ставке – 6% годовых. Выдачу бесплатного жилья господдержка не предусматривает.  

 

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