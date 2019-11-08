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Жириновский предложил строить коттеджи, чтобы решить проблему ветхого жилья

8 ноября 2019 г. 207
Фото: © GlobalLookPress

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает реализовать в России программу по строительству недорогих коттеджей – это поможет в будущем решить проблему ветхого жилья.

Политик напомнил, что программа массового строительства коттеджей обсуждалась ранее. В рамках программы предлагалось строить дома стоимостью 1 миллион рублей, однако дело "так и не пошло".

"Пусть большинство граждан живут не в квартирах, а в своих собственных домах. Земли у нас полно, можно легко обеспечить льготные стройматериалы", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что это может решить ситуацию с ветхим жильем.

Эта проблема, по мнению политика, появилась в нашей стране из-за перекоса в пользу государственного жилья: за частным домом люди ухаживают тщательнее, чем за выданной государством квартирой, и такие дома "по 100 лет стоят и не сыплются".

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