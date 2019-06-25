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Жить у моря: квартиру в Сочи можно купить за 1,5 миллиона

25 июня 2019 г. 349
Фото: © shutterstock.com

Поселиться в Сочи можно за 1,5 миллиона рублей – столько стоит самая дешевая квартира в приморском городе

За 1,5 миллиона предлагают квартиру-студию, расположенную в центральной части Сочи. Площадь жилья 29 квадратных метров, квартиры продается без отделки, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Второе место – у апартаментов с ремонтом и мебелью. Квартира крохотная – 15 квадратных метров, стоит 1,59 миллиона рублей.

За 1,6 миллиона можно купить 30-метровую квартиру без отделки на третьем этаже в малоэтажном доме. Территория рядом благоустроена и озеленена. 

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