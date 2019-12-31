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Житель Латвии украсил свой дом к Новому году тысячами лампочек

31 декабря 2019 г. 786
Фото: © shutterstock.com

Житель латвийского города Пардаугаве уже 20 лет украшает свой дом к Новому году тысячами лампочек и гирлянд. 

Работать над украшением дома мужчина начинает еще в октябре, огни загораются примерно через месяц. Владелец новогоднего домика говорит, что украшать его гораздо труднее, чем разбирать украшения после праздника.

Обычно иллюминация включается в 17 часов и горит до 22, но в Рождество и новогоднюю ночь огни горят до утра. В этом году мужчина постарался, чтобы все включалось за 10 секунд.

Каждый год дом выглядит по-разному – хозяин не старается развешивать гирлянды в одних и тех же местах, пишет Delfi.

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