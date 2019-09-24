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Жителей многоэтажки залило после капремонта крыши

24 сентября 2019 г. 468
Фото: © shutterstock.com

Жителей тюменской многоэтажки стало заливать после проведенного капитального ремонта крыши.

Крыша в доме текла много лет, и дыры потихоньку латала управляющая компания, рассказала одна из жительниц дома в паблике "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте". По ее словам, тендер на капремонт крыши выиграла омская компания, но в процессе ремонта "залило все: не только все квартиры девятого этажа, но и этажи ниже".

Часть жильцов съехала, испугавшись жить рядом с искрящей проводкой, а "кто-то вынужден спать в луже". "Вчера у нас дома взорвалась люстра, потому что в нее натекла вода", - рассказала женщина.

Все заплатки на дыры, поставленные УК, сорваны, вода течет в квартиры, и никто не собирается проблему устранять. Подрядчик, по словам жительницы дома, "откровенно смеется и говорит: мы омские, хотите – судитесь".

В управляющей компании, обслуживающей дом, попросили перезвонить позднее, а в компании-подрядчике, той самой, омской, корреспонденту Znak.com сказали, что жильцам дома "надо немного потерпеть" – якобы ремонт идет, крышу доделают до холодов.

"Вода проникать может по разным причинам. Где-то сливные воронки. Если где-то есть дырка — вода ее найдет. И надо сначала сделать. А потом уже по гарантийному случаю выяснять", - добавили в компании.

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