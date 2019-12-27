Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеЖителей Омской области переселили из контейнеров в квартиры

Жителей Омской области переселили из контейнеров в квартиры

27 декабря 2019 г. 190
Фото: © omskportal.ru

Жители села Азово Омской области смогли переехать из контейнерных вагонов в благоустроенное жилье.

Контейнерные вагоны были предназначены для кратковременного проживания, но по факту люди жили в них десятилетиями.

600 контейнеров для временного проживания были доставлены в Азовский район, где проживает большое количество этнических немцев, из Германии.

Часть жильцов контейнеров расселили до 2010 года, а с 2011-го в регионе заработала специальная программа, благодаря которой новые квартиры получили 58 семей, сообщает ТАСС.  Всего за счет областного бюджета построили 2,7 тысячи квадратных метров жилья для переселенцев.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>