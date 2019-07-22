Жители барака в Кузбассе попросили Меркель о помощи

Семья из кузбасского Прокопьевска попросила помощи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гутерриша. Семья живет в аварийном бараке, отказывается его покидать и заявляет, что чиновники хотят их отравить.

Надпись с обращением к Меркель и Гутерришу Исаевы оставили на стене своего дома. Они требуют от чиновников 10 миллионов рублей компенсации.

В пресс-службе городской администрации РИА Новости рассказали, что Татьяна Исаева и двое ее взрослых сыновей получили две новые квартиры еще в 2014 году. В бараке у них также было две квартиры – в одной жила Исаева с мужем, который позже умер, в другой – сыновья. Однако семья отказывается переезжать в новое жилье, поскольку считает, что барак был не только аварийным, но и располагался на подработанной территории (земля, подвергающаяся влиянию горных разработок), поэтому они имеют право на денежную компенсацию.

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Территория, на которой расположен барак, подработанной не является, подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что Татьяна Исаева обращалась в суды и всевозможные инстанции, "и везде ей отвечали, что территория под бараком не является подработанной". Остальные жильцы барака выехали в новые квартиры.

Что касается отравления, женщине вызывали скорую помощь. В больнице она обругала медиков и ушла.