Жители Нью-Йорка платят втрое больше за парк рядом с домом, чем москвичи

Надбавка к стоимости квартиры за расположенный рядом парк в Нью-Йорке и Лондоне достигает 29%, в то время как москвичи переплачивают лишь 10%.

Самое дорогое жилье – рядом с Центральным парком в Нью-Йорке, но высокая цена обусловлена не только расположенными рядом прогулочными зонами, но и панорамными видами из высотных зданий. Кроме того, кварталы рядом с парком еще с XIX века считаются респектабельными: помимо уникальной архитектуры объекты там отличаются повышенной безопасностью и вниманием к конфиденциальности владельцев, говорится в сообщении компании Knight Frank.

В российской же столице довольно мало проектов элитного сегмента, расположенных рядом с парками, и квартиры на Пресне, в Хамовниках или на Патриарших прудах раскупаются довольно быстро еще на стадии строительства.

В Петербурге квартира с видом на парк или рядом с ним будет дороже на 15-20%. В отдельных случаях, к примеру, если квартира расположена на верхнем этаже, и из окон открывается красивый вид, разница в стоимости может достигать 30%.