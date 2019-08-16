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Жительница Подмосковья завела в своей квартире стаю крыс

16 августа 2019 г. 560
фото: shutterstock.com

В подъезде стоит ужасный запах, а недавно грызуны перегрызли водопроводную трубу, и несколько квартир в доме затопило.

Жительница подмосковного Пушкино поселила у себя в квартире несколько десятков крыс. Соседям такая затея не нравится – в подъезде стоит ужасный запах, а недавно грызуны перегрызли водопроводную трубу, и несколько квартир в доме затопило.

Сама история началась полгода назад. По словам соседей, изначально в квартире было 20 крыс, теперь их гораздо больше. Местные жители обращались в санэпидемстанцию и полицию за помощью. Но никто помочь жильцам не смог – двери никому не открывает, и в целом закон не нарушает. Соседи в ближайшее время планируют подавать иск в суд. Грызуны между тем наблюдают за происходящим из окна квартиры своей хозяйки,  сообщает Telegram-канал Mash.

 

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