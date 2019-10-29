Жительница Тюмени вышла замуж за мигранта ради ремонта в квартире

Суд в Тюмени признал недействительным брак между местной жительницей и мигрантом из Таджикистана. В марте 42-летний иностранец заключил фиктивный брак с 43-летней тюменкой, чтобы получить разрешение на временное проживание

"Взамен "супруга" попросила сделать ремонт в квартире и привезти продукты питания. После этого отношения прекратились", - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура Тюменской области обратилась в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения. Суд удовлетворил прокурорский иск. Согласно статье 27 Семейного кодекса РФ брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, напомнили в ведомстве.