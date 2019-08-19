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Живущие в квартирах россияне чаще довольны ЖКХ, чем жители частного сектора

19 августа 2019 г. 282
Фото: © shutterstock.com

Россияне, живущие в квартирах, чаще довольны услугами ЖКХ, чем те, кто живет в частных домах.

39% участников опроса, проведенного "Левада-центром" заявили, что по части ЖКХ их все устраивает. Среди респондентов, живущих в частных домах, таких оказалось 29%. В частных домах живут 22% опрошенных, в квартирах – 78%.

Каждый пятый житель частного дома жалуется на плохое качество воды – она пахнет хлоркой, мутная или ржавая. Среди жителей квартир недовольных водой оказалось 17%. Также жильцы частного сектора чаще испытывают проблемы из-за сбоев в подаче воды.

При этом жители частных домов реже жалуются на нерегулярную уборку мусора, чем живущие в квартирах – 13% против 15%.

Самыми сложными проблемами для тех и других стали качество воды и состояние жилья, требующего косметического ремонта. На втором месте потребность в капремонте, в основном из-за прогнивших коммуникаций, на третьем – сбои в водоснабжении.

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