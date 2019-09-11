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Жизнь в промзоне: сколько стоит снять лофт в Москве

11 сентября 2019 г. 191
Фото: © shutterstock.com

Самый дешевый лофт в Москве сдается за 52 тысячи рублей в месяц. Таких предложений на рынке немного – менее 1% от всего объема сдающегося жилья.

За 52 тысячи можно снять 35-метровый лофт в жилом комплексе, расположенном в здании бывшего конструкторского бюро в Сокольниках, говорится в обзоре компании "МИЭЛЬ".

Стоимость двухкомнатных лофтов начинается с 65 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять апартаменты в реконструированном здании кожевенной фабрики в Донском районе.

Самый дешевый трехкомнатный лофт сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Двухуровневые апартаменты с дизайнерским ремонтом находятся в отреставрированном здании фабрики XIX века в Донском районе. 

За 420 тысяч рублей в месяц можно снять лофт с четырьмя комнатами в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Беговой.

Арендаторы настоящих лофтов, то есть, апартаментов в бывших промышленных зданиях, а не квартир со стилизованным ремонтом, как правило, холосты и без детей: жилье такого формата расположено обычно на месте бывших промзон, где нет достаточной социальной инфраструктуры.

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