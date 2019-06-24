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Зловонную квартиру с кошками очистили через суд

24 июня 2019 г. 188
Фото: © shutterstock.com

Жители одного из домов в Ростове вынуждены были обратиться в суд, чтобы избавиться от зловония в подъезде.

Причиной неприятного запаха стала квартира пенсионерки, находившейся под домашним арестом в другом городе. Мимо квартиры можно было пройти только в маске, чтобы не лишиться сознания от вони.

Пожилая женщина несла к себе весь мусор и хлам, который находила на улице, – квартира была забита до потолка. Там же гнили пищевые отходы.

Через суд жильцы добились решения о принудительной очистке квартиры. Сотрудники клининговой службы в присутствии приставов вывезли весь мусор и продезинфицировали помещение.  

Когда квартиру вскрыли, в ней обнаружили еще и кошек, оставшихся без присмотра, пишет газета "Наше время".  

Услуги клининговой компании, исполнительский сбор и административный штраф будут оплачен за счет хозяйки квартиры – деньги вычтут из ее пенсии.

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