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Зоны затопления в Иркутской области внесли в госреестр недвижимости

22 августа 2019 г. 354
фото: shutterstock.com

Данные госреестра позволяют установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость. 

Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области, пострадавшей от летнего паводка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко поручил определить границы зон подтопления в Иркутской области.

"Речь идет о зонах, прилегающих к рекам Ия, Азей и р. Тулунчик в границах города Тулун Тулунского района Иркутской области, а также к реке Уда (Чуна) в границах города Нижнеудинск Нижнеудинского района Иркутской области. В границах зон затопления нельзя размещать новые населенные пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты", - рассказали Вести.Недвижимость в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Сейчас ведется работа с администрацией региона для оперативного предоставления сведений из ЕГРН об объектах недвижимости и правах отдельного лица, необходимых для получения гражданам социальных выплат.

По данным ведомства, с 28 июня по 21 августа 2019 года Кадастровая палата выдала более 35 тысяч выписок со сведениями о недвижимости Иркутской области. Данные госреестра позволяют установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость. Предоставление сведений ЕГРН было организовано в порядке межведомственного взаимодействия между Кадастровой палатой и региональными властями. Сами граждане подали всего 530 запросов.

В конце июня в Иркутской области началось сильное наводнение. Из-за сильных дождей  реки вышли из берегов. В результате было подтоплено почти 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Во время второй волны паводков в Тулуне было повторно перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. В городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.

 

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