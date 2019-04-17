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Звезда "Пиратов Карибского моря" продает особняк в Беверли-Хиллз

17 апреля 2019 г. 440

Звездный дом с видом на океан обойдется будущему владельцу в 9 млн долларов. 

Один из главных героев "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум выставил на продажу свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса за 9 млн долларов (почти 580 млн рублей).

Площадь дома с видом на океан почти 400 квадратов. В нем -  четыре большие спальни, четыре ванные комнаты, открытая столовая и бассейн. Сам дом построен в 60-х годах. После покупки актер дополнил особняк деревянным настилом, встроенными креслами и камином.

Внутри особняка деревянный пол, белые стены, много пространства и окна от пола до потолка, из которых открывается вид на побережье Калифорнии. Сам дом окружен садом, пишет Prian.ru.

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